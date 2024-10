Infortunio Koopmeiners, la Juve esulta: recupero a sorpresa (Di sabato 12 ottobre 2024) Koopmeiners era dato come possibile assente per la prossima gara della Juve, invece adesso l’olandese pare destinato un incredibile recupero. Finalmente arrivano delle buone notizie per Thiago Motta, che stava attraversando un periodo abbastanza sconsolante. L’allenatore della Juventus si è infatti ritrovato a dover fare i conti con un numero esagerato di infortuni, che preoccupavano club e tifosi in vista delle prossime partite. Alla ripresa del campionato, infatti, la Juve dovrà affrontare prima la Lazio e poi lo Stoccarda in grande emergenza, ma potrebbe recuperare una delle sue stelle. Koopmeiners è costato 60 milioni complessivi alla Juve, la scorsa estate. (LaPresse) TvPlay.itGran colpo della scorsa estate, Teun Koopmeiners è ritenuto uno degli elementi più importanti per la manovra bianconera. Tvplay.it - Infortunio Koopmeiners, la Juve esulta: recupero a sorpresa Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di sabato 12 ottobre 2024)era dato come possibile assente per la prossima gara della, invece adesso l’olandese pare destinato un incredibile. Finalmente arrivano delle buone notizie per Thiago Motta, che stava attraversando un periodo abbastanza sconsolante. L’allenatore dellantus si è infatti ritrovato a dover fare i conti con un numero esagerato di infortuni, che preoccupavano club e tifosi in vista delle prossime partite. Alla ripresa del campionato, infatti, ladovrà affrontare prima la Lazio e poi lo Stoccarda in grande emergenza, ma potrebbe recuperare una delle sue stelle.è costato 60 milioni complessivi alla, la scorsa estate. (LaPresse) TvPlay.itGran colpo della scorsa estate, Teunè ritenuto uno degli elementi più importanti per la manovra bianconera.

