Incidente in A4 tra un furgone e un mezzo pesante: 52enne in gravi condizioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Grave Incidente nel pomeriggio di sabato 12 ottobre lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate San Gervasio, in direzione Milano. A scontrarsi, poco dopo le 17, un furgone e un mezzo pesante: secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, i due mezzi sarebbero venuti a contatto lateralmente, forse durante un cambio corsia. Ad avere la peggio un uomo di 52 anni, che si trovava alla guida del furgone: dopo le prime cure prestate sul posto dal personale medico, intervenuto con un’ambulanza e un’automedica, il conducente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in codice rosso attorno alle 18.20. In zona si sono create lunghe code, fino a quattro chilometri tra Bergamo e Capriate: qualche rallentamento anche sulla corsia opposta, dovuta ai curiosi. Bergamonews.it - Incidente in A4 tra un furgone e un mezzo pesante: 52enne in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Gravenel pomeriggio di sabato 12 ottobre lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate San Gervasio, in direzione Milano. A scontrarsi, poco dopo le 17, une un: secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, i due mezzi sarebbero venuti a contatto lateralmente, forse durante un cambio corsia. Ad avere la peggio un uomo di 52 anni, che si trovava alla guida del: dopo le prime cure prestate sul posto dal personale medico, intervenuto con un’ambulanza e un’automedica, il conducente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in codice rosso attorno alle 18.20. In zona si sono create lunghe code, fino a quattro chilometri tra Bergamo e Capriate: qualche rallentamento anche sulla corsia opposta, dovuta ai curiosi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente nel Barese - scontro moto-furgone sulla provinciale : ferito centauro - Grave incidente, nel pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre, sulla strada provinciale che collega Noicattaro e Casamassima, nel Barese. Per cause in corso di accertamento, una moto e un furgone si sono scontrati: ad avere la peggio, il conducente del mezzo a due ruote, soccorso e trasportato in... (Baritoday.it)

Incidente a Campobello - autocarro sbatte contro furgone e si ribalta : 3 feriti - Incidente stradale con tre feriti a Campobello di Licata: un autocarro, con a bordo due palermitani, si è scontrato contro un furgone e si è ribaltato. È successo all'incrocio fra via Mazzini e via Mentana. Il conducente del furgone ha riportato traumi maggiori ed è stato trasportato con... (Agrigentonotizie.it)

Spaventoso incidente nel Salento - furgone esce fuori strada e viene trafitto dal guardrail - L’uomo, alla guida di un furgone Renault, infatti, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, ha perso il controllo del suo mezzo in prossimità di una curva ed è uscito fuori strada, terminando la sua folle corsa contro un guardrail che delimitava la provinciale. Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i classici rilievi del caso utili ... (Dayitalianews.com)