Incendio a Cittadella, una donna ustionata dalle fiamme nel salotto di casa (Di sabato 12 ottobre 2024) Padova, 12 ottobre 2024 - Una donna è rimasta ustionata nell'Incendio della sua casa: lei è grave e l’abitazione è inagibile. È successo ieri sera a Cittadella, in provincia di Padova. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma al momento l’ipotesi più probabile è legato ad un possibile guasto all’impianto elettrico. Cosa è successo I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22.15 di venerdì sera in via Lamarmora. Scattato l’allarme, le squadre dei pompieri sono arrivate dal locale distaccamento e da quello volontario di Borgoricco con due autopompe, un'autobotte e dieci operatori. Le fiamme, che hanno riguardato principalmente il soggiorno della casa, sono state spente nel corso della notte. Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Cittadella, una donna ustionata dalle fiamme nel salotto di casa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Padova, 12 ottobre 2024 - Unaè rimastanell'della sua: lei è grave e l’abitazione è inagibile. È successo ieri sera a, in provincia di Padova. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma al momento l’ipotesi più probabile è legato ad un possibile guasto all’impianto elettrico. Cosa è successo I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22.15 di venerdì sera in via Lamarmora. Scattato l’allarme, le squadre dei pompieri sono arrivate dal locale distaccamento e da quello volontario di Borgoricco con due autopompe, un'autobotte e dieci operatori. Le, che hanno riguardato principalmente il soggiorno della, sono state spente nel corso della notte.

