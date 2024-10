Il ristorante Giglio di Lucca restituisce la stella Michelin: è possibile farlo (o è una scelta di marketing)? (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ristorante Giglio di Lucca restituisce la stella Michelin: le motivazioni dietro la scelta (ma è davvero possibile farlo?) In un mondo della ristorazione in costante evoluzione, il ristorante Giglio di Lucca ha preso una decisione audace e senza precedenti: restituire la sua stella Michelin. Questa scelta, lontana da essere un gesto polemico, riflette il desiderio dei tre giovani chef – Stefano Terigi, Lorenzo Stefanini e Benedetto Rullo – di offrire un’esperienza culinaria che sia più vicina alla loro visione personale e al loro rapporto con la clientela. «Vogliamo un ristorante che ci somigli», hanno dichiarato i tre chef, sottolineando come gli standard imposti dalla guida Michelin siano ormai distanti dall’evoluzione della cucina moderna e dalle esigenze di una clientela sempre più variegata. I cuochi del ristorante Giglio di Lucca – Screenshot IG – notizie. Notizie.com - Il ristorante Giglio di Lucca restituisce la stella Michelin: è possibile farlo (o è una scelta di marketing)? Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildila: le motivazioni dietro la(ma è davvero?) In un mondo della ristorazione in costante evoluzione, ildiha preso una decisione audace e senza precedenti: restituire la sua. Questa, lontana da essere un gesto polemico, riflette il desiderio dei tre giovani chef – Stefano Terigi, Lorenzo Stefanini e Benedetto Rullo – di offrire un’esperienza culinaria che sia più vicina alla loro visione personale e al loro rapporto con la clientela. «Vogliamo unche ci somigli», hanno dichiarato i tre chef, sottolineando come gli standard imposti dalla guidasiano ormai distanti dall’evoluzione della cucina moderna e dalle esigenze di una clientela sempre più variegata. I cuochi deldi– Screenshot IG – notizie.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché il ristorante Il Giglio di Lucca ha rinunciato alla stella Michelin - Il ristorante Il Giglio di Lucca è finito al centro dell'attenzione dei media per aver rifiutato l'ambita stella Michelin. I tre chef che lo gestiscono hanno spiegato il motivo della decisione sui social: ecco cosa hanno dichiarato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"Non si rinuncia alla stella - basta non inviare più il modulo". La gelida risposta della Michelin dopo l'addio del ristorante Giglio - I tre ragazzi del Giglio di Lucca Che succede ora? Come si comporteranno i curatori della guida a meno di un mese dalla “revelation” della nuova edizione, prevista il 5 novembre a Modena, non è dato sapere. . Con una descrizione decisamente accattivante: “Il Giglio – si legge - gode di una bellissima posizione in una delle tante piazze del centro storico dell’incantevole Lucca, di cui occupa ... (Gamberorosso.it)

“Non vogliamo più la stella Michelin. Vogliamo tornare a essere un posto dove mangiare piatti concreti” : così i tre chef del ristorante Il Giglio di Lucca - Così i tre chef del ristorante Il Giglio di Lucca raccontano una scelta che è comprensibile. Foto dal profilo Instagram del ristorante Il Giglio L'articolo “Non vogliamo più la stella Michelin. Vogliamo lavorare con il sorriso”. Essere proprietari di un locale che non ti rispecchia e che forse non potresti nemmeno permetterti non ha senso, ma soprattutto eravamo diventati statici. (Ilfattoquotidiano.it)