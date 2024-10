Il 12 ottobre è il giorno della Cometa del secolo. Come vederla dalla Toscana (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – L’attesa per la Cometa del secolo è finita: oggi, 12 ottobre, avverrà il passaggio ravvicinato con la Terra, a circa 71 milioni di chilometri, e da questo momento in poi la sua posizione in cielo sarà più favorevole, sebbene la sua luminosità si sarà già ridotta. La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, particolarmente luminosa, ha preso il nome dai due telescopi che l’hanno individuata per la prima volta all’inizio del 2023. Il 27 settembre è avvenuto il suo incontro ravvicinato con il Sole a circa 60 milioni di chilometri, praticamente la stessa distanza che ha Mercurio dalla nostra stella. Lanazione.it - Il 12 ottobre è il giorno della Cometa del secolo. Come vederla dalla Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 122024 – L’attesa per ladelè finita: oggi, 12, avverrà il passaggio ravvicinato con la Terra, a circa 71 milioni di chilometri, e da questo momento in poi la sua posizione in cielo sarà più favorevole, sebbene la sua luminosità si sarà già ridotta. LaC/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, particolarmente luminosa, ha preso il nome dai due telescopi che l’hanno individuata per la prima volta all’inizio del 2023. Il 27 settembre è avvenuto il suo incontro ravvicinato con il Sole a circa 60 milioni di chilometri, praticamente la stessa distanza che ha Mercurionostra stella.

