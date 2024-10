Giorgetti avvisa: “I inisteri faccino sacrifici, o io farò la parte del cattivo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, è ritornato sul termine sacrifici pronunciato in occasione di un collegamento con la festa del quotidiano Il Foglio, cercando di spiegare meglio il concetto che voleva esprimere. Per farlo ha fatto l’esempio di una persona sovrappeso che, a beneficio della sua salute, deve fare dei benefici per perdere peso e stare meglio. I Ministeri, così come gli enti pubblici, sono chiamati a fare quegli stessi tipi di sacrifici. I sacrifici dei Ministeri Giorgetti ha evidenziato come quelle realtà che vivono di contributo pubblico spendono i soldi di cittadini o di imprese che pagano le tasse. Ha quindi invitato i colleghi dei Ministeri, e non solo, a fare dei sacrifici e rinunciare a qualche programma, inutile o vecchio, che ormai non porta più alcun vantaggio alla comunità. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Giancarlo, ministro dell’Economia, è ritornato sul terminepronunciato in occasione di un collegamento con la festa del quotidiano Il Foglio, cercando di spiegare meglio il concetto che voleva esprimere. Per farlo ha fatto l’esempio di una persona sovrappeso che, a beneficio della sua salute, deve fare dei benefici per perdere peso e stare meglio. I M, così come gli enti pubblici, sono chiamati a fare quegli stessi tipi di. Idei Mha evidenziato come quelle realtà che vivono di contributo pubblico spendono i soldi di cittadini o di imprese che pagano le tasse. Ha quindi invitato i colleghi dei M, e non solo, a fare deie rinunciare a qualche programma, inutile o vecchio, che ormai non porta più alcun vantaggio alla comunità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Non è una bestemmia". Giorgetti fa chiarezza sui "sacrifici" nella manovra - E ha concluso: "Noi le tasse le abbiamo ridotte", il taglio del cuneo "l'abbiamo fatto noi, adesso lo rendiamo strutturale. Rispondiamo con i fatti". "Chiedere sacrifici ai banchieri non è bestemmia, lo ridirei", ha dichiarato Giancarlo Giorgetti che ha chiarito: "Sarà una Manovra equilibrata che metterà a tacere anche tutte queste polemiche totalmente gonfiate e astruse che abbiamo visto in ... (Liberoquotidiano.it)

Giorgetti insiste sugli extraprofitti : “Chiedere sacrifici alle banche non è bestemmia” - Noi le tasse le abbiamo ridotte“. Scende in campo Meloni Visualizza questo post su Instagram Le opposizioni hanno proseguito a cavalcare il tema dell’aumento delle tasse, anche alla luce dell’ipotesi del governo Meloni di alzare le accise sul diesel. In Manovra “ci saranno anche dei ritocchi sulle entrate, tra virgolette a chi se lo merita, ma vedrete ... (Quifinanza.it)

Giorgetti : “Sarà una manovra equilibrata. Chiedere sacrifici ai banchieri non è una bestemmia” - Detto chiaramente: “Le persone fisiche, le imprese non hanno niente da temere”. Basta rivedere il deficit sul Pil nel 2022”, ricorda alla platea di Fratelli d’Italia, il ministro leghista. Per la prossima legge di Bilancio, dice Giorgetti, “il nostro obiettivo principale era confermare il taglio del cuneo fiscale, riusciremo a farlo e diventerà strutturale”, aggiungendo che “continueremo nelle ... (Secoloditalia.it)

Giorgetti rassicura : “Nessun sacrificio per persone fisiche e imprese. La manovra sarà equilibrata” - Gli "spazi di bilancio" disponibili per l’anno prossimo ammonterebbero a 9 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno altri 5-6 miliardi provenienti dal fondo per l'attuazione della delega fiscale e dal fondo per la riduzione della pressione fiscale. Questi fondi sono alimentati in parte dalle entrate strutturali derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, una delle principali battaglie portate ... (Ilfogliettone.it)