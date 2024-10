Fungaiolo disperso salvato dai carabinieri (Di sabato 12 ottobre 2024) Giovedì pomeriggio i carabinieri della stazione di Grizzana Morandi e Monzuno hanno soccorso un anziano che si era perso nel bosco. Mentre era impegnato nella raccolta dei funghi, l’uomo si è reso conto di aver perso l’orientamento e di non essere più in grado di ritrovare il sentiero che gli avrebbe permesso di ritornare alla propria auto. A quel punto, il malcapitato ha allertato i soccorsi e condiviso la sua posizione: i carabinieri si sono immediatamente mobilitati per raggiungerlo prima del calar del sole. Nel corso delle operazioni, gli agenti sono stati supportati dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. Il lavoro in sinergia dei soccorritori ha permesso di rintracciare il disperso in tempi brevi. Ilrestodelcarlino.it - Fungaiolo disperso salvato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Giovedì pomeriggio idella stazione di Grizzana Morandi e Monzuno hanno soccorso un anziano che si era perso nel bosco. Mentre era impegnato nella raccolta dei funghi, l’uomo si è reso conto di aver perso l’orientamento e di non essere più in grado di ritrovare il sentiero che gli avrebbe permesso di ritornare alla propria auto. A quel punto, il malcapitato ha allertato i soccorsi e condiviso la sua posizione: isi sono immediatamente mobilitati per raggiungerlo prima del calar del sole. Nel corso delle operazioni, gli agenti sono stati supportati dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. Il lavoro in sinergia dei soccorritori ha permesso di rintracciare ilin tempi brevi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggredisce la fidanzata in strada e quando arrivano i carabinieri si finge un'altra persona : denunciato un uomo - La lite in strada, davanti ai passanti, con l'aggressione alla fidanzata per una sciocchezza. E poi quando i carabinieri sono arrivati sul posto, pensando di evitare i guai, ha dato un nome falso. Fingendosi una persona che non era. E così, oltre a una denuncia per maltrattamenti, è scattata... (Monzatoday.it)

Carabinieri arrestate quattro persone accusate di aver commesso 35 furti di attrezzature agricole e cavi di rame in diverse province - I tre indagati fermati avevano sin da subito evidenziato una certa “professionalità” nel loro settore criminale, infatti, avevano scelto con cura un obiettivo particolarmente remunerativo da colpire e, per assicurarsi la fuga e depistare le indagini, avevano applicato sul loro furgone e su quello rubato delle targhe posticce (successivamente risultate oggetto di furto), in modo da ingannare le ... (Lanazione.it)

Roma. Controlli dei Carabinieri nel Quartiere San Basilio. 6 persone arrestate in 48 ore. Controllate anche le attività commerciali - . Controlli dei Carabinieri nel Quartiere San Basilio. Cronache Cittadine ROMA – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per aumentare la percezione di sicurezza L'articolo Roma. 6 persone arrestate in 48 ore. Controllate anche le attività commerciali sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)