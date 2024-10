Falso allarme bomba alla Sagra della Castagna a Manziana: artificieri per un trolley abbandonato (Di sabato 12 ottobre 2024) Falso allarme bomba alla Sagra della Castagna di Manziana, dove in via Roma c'era un trolley abbandonato. Ieri sera sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri, ma non c'erano esplosivi. Fanpage.it - Falso allarme bomba alla Sagra della Castagna a Manziana: artificieri per un trolley abbandonato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)di, dove in via Roma c'era un. Ieri sera sono intervenuti i carabinieri e gli, ma non c'erano esplosivi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Allarme bomba a Como : artificieri in piazza Duomo per una valigia abbandonata - Como, 10 ottobre 2024 ‚Äď Artificieri dei carabinieri al lavoro gioved√¨ pomeriggio in piazza Duomo a Como¬†per verifiche su un trolley nero che √® stato abbandonato a ridosso di un cestino dell‚Äôimmondizia vicino a una colonna dei portici, e ritenuto sospetto. Dopo la segnalazione ai carabinieri di quella valigia che nessuno andava a riprendersi, i militari hanno cinturato il bagaglio e chiesto ... (Ilgiorno.it)

Unifil - l'allarme tocca il livello massimo : i militari italiani nei bunker. ¬ęBombardamenti continui a pochi km di distanza¬Ľ - Le basi¬†Unifil¬†italiane in Libano¬†vivono una situazione d'allarme in queste ore - con continui bombardamenti che si sentono a decine di chilometri di distanza - e la situazione... (Ilmessaggero.it)

Allarme bomba al Ceconi - gli insegnanti sono rientrati a scuola - Alla scuola è arrivata una telefonata anonima alle 8, facendo in modo che scattasse l'evacuazione del personale. . Allarme bomba nella mattinata di oggi all'istituto scolastico Ceconi, in via Manzoni.  Sul posto. Gli studenti non erano ancora entrati e sono stati bloccati all'ingresso dell'edificio. (Udinetoday.it)

Allarme bomba al Ceconi - scuola evacuata - Allarme bomba nella mattinata di oggi all'istituto scolastico Ceconi, in via Manzoni. Secondo quanto emerge dai riscontri alla scuola è arrivata una telefonata anonima, facendo in modo che scattasse l'evacuazione di studenti e personale. Sul posto gli artificieri della polizia per verificare la... (Udinetoday.it)