Lanazione.it - Energia e rinnovabili: "Così aiutiamo le aziende"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sono stati Confcommercio Siena e Chianti Banca a organizzare l’evento ‘Abbasso i costi energetici e i tassi’: un incontro con ledel territorio per far conoscere loro le grandi opportunità offerte dai bandi regionali in uscita dedicati agli investimenti delle Pmi, all’efficientamento energetico e alla produzione dida fontie confermare la disponibilità dell’istituto bancario al sostegno finanziario alle stesse. L’appuntamento è per lunedì alle 9,15, all’Auditorium di Chianti Banca, a Fontebecci. "Un’idea che nasce da lontano – dice il presidente di Confcommercio Siena, Stefano Bernardini –. Considerato l’aumento dei costi per l’degli, è doveroso, da parte nostra, mettere in atto tutte le iniziative possibili, per aiutare lea risparmiare".