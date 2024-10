E' ai domiciliari ma va a trovare l'ex compagna: 30enne arrestato (Di sabato 12 ottobre 2024) Sarà capitato a tutti di sentire la frase era “ai domiciliari” che, come suggerisce il nome stesso, consiste nel divieto di potersi allontanare dalla propria abitazione. E’ costata cara ad un 30enne sottoposto agli arresti domiciliari, l’uscita senza giustificato motivo dalla propria abitazione Parmatoday.it - E' ai domiciliari ma va a trovare l'ex compagna: 30enne arrestato Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sarà capitato a tutti di sentire la frase era “ai” che, come suggerisce il nome stesso, consiste nel divieto di potersi allontanare dalla propria abitazione. E’ costata cara ad unsottoposto agli arresti, l’uscita senza giustificato motivo dalla propria abitazione

