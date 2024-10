Movieplayer.it - Dune - Parte Due, Villeneuve: "La scena della cavalcata sul verme ha richiesto un'unità separata"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Denisha svelato che per girare lasuldelle sabbie ha avuto bisogno di un', guidata da una persona di fiducia Denisha riflettuto su alcuni dei suoi momenti preferiti dei suoi film durante uno Screen Talk sulla sua carriera al BFI London Film Festival. In conversazione con la star di "Ted Lasso" Brett Goldstein, che ha garantito molte risate durante la discussione di un'ora,ha raccontato l'epicadiDue,dei vermi.ha dichiarato in precedenza che la sequenza ha44 giorni di riprese e una troupechiamata "vermi". Lo stessoha sottolineato quanto volesse realizzare al meglio quella: "Mi sono reso conto che, per il modo in