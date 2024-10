Dopo Fleximan arriva la Procura, al via l’inchiesta sugli autovelox: “Hanno incassato 17 milioni di euro” (Di sabato 12 ottobre 2024) La Procura di Padova ha messo nel mirino gli autovelox della strada regionale 53 a seguito delle denunce presentate da un’associazione. Per le attività di 12 autovelox, tra il 2021 ed il 2023, alcuni Comuni del Veneto avrebbero incassato oltre 17 milioni di euro. Secondo l’associazione nazionale tutela utenti della strada Altvelox, però, i dispositivi sarebbero privi degli obbligatori requisiti di legge. Dunque gli autovelox sarebbero stati installati col solo scopo “di fare cassa”. Dopo Fleximan arriva la Procura, al via l’inchiesta sugli autovelox (ALTVELOX FOTO) – Notizie.comAnche sulla base della denuncia presentata da Altvelox nel mese di agosto, la Procura della Repubblica di Padova, per competenza territoriale, ha acceso i riflettori su 9 autovelox. Notizie.com - Dopo Fleximan arriva la Procura, al via l’inchiesta sugli autovelox: “Hanno incassato 17 milioni di euro” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladi Padova ha messo nel mirino glidella strada regionale 53 a seguito delle denunce presentate da un’associazione. Per le attività di 12, tra il 2021 ed il 2023, alcuni Comuni del Veneto avrebberooltre 17di. Secondo l’associazione nazionale tutela utenti della strada Altvelox, però, i dispositivi sarebbero privi degli obbligatori requisiti di legge. Dunque glisarebbero stati installati col solo scopo “di fare cassa”.la, al via(ALTVELOX FOTO) – Notizie.comAnche sulla base della denuncia presentata da Altvelox nel mese di agosto, ladella Repubblica di Padova, per competenza territoriale, ha acceso i riflettori su 9

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autovelox per fare cassa - i sospetti sui Comuni “furbetti” arrivano in Procura : aperta un’indagine a Padova - I Comuni hanno usato gli autovelox per fare cassa? A chiederselo ora sono anche i magistrati, almeno quelli di Padova. E c'è chi le ribattezza col nome del sindaco Il record italiano di rilevatori e multe Già alcuni Giudici di pace hanno accolto ricorsi di automobilisti e annullato delle multe in base alla mancanza di omologazione dei rilevatori di velocità. (Secoloditalia.it)

Autovelox "strategici" per fare cassa - la Procura apre un fascicolo per falso ideologico - PADOVA - È caccia tra Padova e provincia agli autovelox ?furbetti?. La Procura euganea, a seguito delle denunce prodotte dall?associazione Altvelox, ha aperto... (Ilgazzettino.it)

Sequestrati quattro autovelox. La procura : "Sono irregolari" - dan. Noi siamo per la prevenzione e non per la tassazione cieca, che peraltro in alcuni casi calpesta le vittime delle strade se andiamo a vedere dove vengono posti questi autovelox". 0’) presenti in tutta Italia (oltre Reggio, anche Modena, Venezia, Vicenza tra le città principali) della società genovese Sicursat srl che aveva ottenuto l’affidamento diretto dalle pubbliche amministrazioni per i ... (Ilrestodelcarlino.it)