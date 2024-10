"Daspo Willy" per i due fratelli che hanno picchiato gli agenti della municipale in piazza Addamo (Di sabato 12 ottobre 2024) Il questore Giuseppe Bellassai ha disposto il cosiddetto "Daspo Willy" nei confronti dei due fratelli catanesi, rispettivamente di 33 e 37 anni, che lo scorso giovedì hanno aggredito gli agenti della polizia locale e due ristoratori nella centralissima piazzetta Addamo, al termine di una lite Cataniatoday.it - "Daspo Willy" per i due fratelli che hanno picchiato gli agenti della municipale in piazza Addamo Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il questore Giuseppe Bellassai ha disposto il cosiddetto "" nei confronti dei duecatanesi, rispettivamente di 33 e 37 anni, che lo scorso giovedìaggredito glipolizia locale e due ristoratori nella centralissima piazzetta, al termine di una lite

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Lui snowboarder - lei make up artist : la storia di Raf e Kim Maes i fratelli che hanno reso la crema solare “sexy” - Risultato: una brutta scottatura nel giro di un paio d’ore. La scelta di produrre in ItaliaCosì, hanno deciso di pensarci loro e lanciare il prodotto che cercavano ma non riuscivano a trovare: “Tipicamente, i brand di solari non sono molto sexy, sono più orientati alla farmaceutica – spiega Raf – non è facile fare un buon solare senza usare i filtri chimici. (Ilfattoquotidiano.it)

Oasis - i fratelli Gallagher hanno una sorella segreta? - A pochi giorni di distanza dalla notizia della reunion degli Oasis - attesa per anni dai fan della band inglese – ecco arrivare una notizia che riguarda Liam e Noel Gallagher e che spunta dal loro passato. Penso che la maggior parte delle persone che hanno scoperto di avere un fratello o una sorella di cui non sapevano nulla dopo molti anni vorrebbero saperne di più. (Quotidiano.net)

La storia dei fratelli Menendez : che fine hanno fatto Lyle e Erik e perché uccisero i loro genitori - I due stanno scontando un ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. Continua a leggere . La drammatica vicenda di Lyle ed Erik Menendez, due fratelli statunitensi condannati per aver ucciso in maniera efferata i due genitori nel 1989 nella ricca villa di famiglia a Beverly Hills, in California. (Fanpage.it)