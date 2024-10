Ilgiorno.it - "Dalla Blu una lezione da ricordare: comitati e istituzioni possono allearsi"

(Di sabato 12 ottobre 2024) M4 è finita. Anzi no. In superificie sono tuttora aperti più cantieri: ad oggi posso contare De Amicis, San Vittore, Coni Zugna Parco Solari, California, via Foppa, Tolstoj e il manufatto Ronchetto. Dicono che saranno chiusi a fine anno. Da oggi, quindi, la Blu funzionerà sotto e non importa se in superficie bisognerà entrare, magari da un punto solo, nella cornice di disordine e sporco, perché un cantiere é un cantiere. Il ritardo sulla fine dell’opera è di due anni e mezzo, come risulta dai cartelli gialli sopravvissuti e sparsi lungo il percorso. Del progetto si parla dal 1997: quasi 30 anni per una metropolitana. Eppure questa opera lascia una: ha evidenziato quanto sia utile il dialogo fra lee i cittadini, con la società civile che deve poter esprimere il proprio pensiero non solo in segno di dissenso ma anche in modo costruttivo, proponendo soluzioni.