(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Covid ha aumentato significativamente il rischio di infarto, ictus e morte fino a 3 anni dopo l'infezione.

Covid - più rischi di infarto e ictus fino a 3 anni dopo la malattia : lo studio - Lo studio ha coinvolto 10mila pazienti della Uk Biobank, di età compresa fra 40 e 69 anni, di cui 8mila avevano avuto una positività al coronavirus pandemico e 2mila erano stati ricoverati in ospedale per Covid-19 grave, tra il primo febbraio e il 31 dicembre 2020. (Adnkronos) – Il Covid ha aumentato significativamente il rischio di infarto, ictus e morte fino a 3 anni dopo l’infezione. (Ildenaro.it)