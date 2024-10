Lanazione.it - Condomini fermano ladra. Si era finta una turista. Raid sulle auto, nuovi colpi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Viveva di furti e sotterfugi, la24enne romana che era stata denunciata nelle ultime due settimane per almeno 6 effrazioni ai danni di macchine, che la ragazza violava per cercare cose da rubare. Ma mercoledì scorso i carabinieri l’hanno arrestata invece con l’ipotesi di reato di indebito utilizzo di carte di credito; tuttavia non era finita in carcere e se l’era cavata con un ordine di divieto di dimora nel comune di Firenze. Ma la giovane se ne è infischiata: giovedì infatti è entrata in un palazzo di via dei Serragli e dopo aver rubato all’interno di un appartamento, ha celato la refurtiva in una borsa a tracolla. Iincrociati per le scale le hanno chiesto chi fosse e cosa faceva, ma la donna ha risposto in inglese, fingendo di essere unache si era persa.