Cina: esperto argentino impressionato da riforme e sviluppo tecnologico (Di sabato 12 ottobre 2024) Shanghai, 12 ott – (Xinhua) – Diego Marcos, direttore dell’Associazione civile per la cooperazione Argentina-Cina, e’ rimasto colpito dalle riforme pragmatiche della Cina nel corso degli ultimi decenni e dal suo rapido sviluppo tecnologico. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: esperto argentino impressionato da riforme e sviluppo tecnologico Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Shanghai, 12 ott – (Xinhua) – Diego Marcos, direttore dell’Associazione civile per la cooperazione Argentina-, e’ rimasto colpito dallepragmatiche dellanel corso degli ultimi decenni e dal suo rapido. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Cina ricorda Deng Xiaoping - “architetto” delle riforme e della modernizzazione - Il defunto leader di Pechino ha guidato il Paese dal 1978 al 1992, promuovendo profondi cambiamenti che hanno reso la Cina ciò che è oggi. (Ilgiornale.it)

Riforme - High Tech e Difesa : così Xi Jinping vuole costruire la Cina del futuro - Xi Jinping ha guidato il Terzo Plenum del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), uno degli eventi più importanti per capire quale direzione prenderà l'economia della Cina negli anni a venire. . The post Riforme, High Tech e Difesa: così Xi Jinping vuole costruire la Cina del futuro appeared first on InsideOver. (It.insideover.com)

Gaza - Libano - riforme. Il dopo Cina per Giorgia Meloni - È suo diritto reagire – ha detto al Foglio – Israele lo aveva promesso, ora lavoriamo con i paesi arabi moderati per evitare l’escalation” Ucraina Sull’Ucraina la novità è rappresentata dal caso sanzioni a Lukoil, imposte da Kyiv, che secondo il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari non comportano a rischio di un approvvigionamento per Slovacchia e Ungheria. (Formiche.net)