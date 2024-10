Iltempo.it - Carl Lewis scatenato per Kamala: fa le corna a Trump e strappa la foto

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il "Figlio del vento"è tra gli ospiti d'onore del Festival dello sport di Trento. La leggenda dell'atletica prima scarabocchia ladi Donalddisegnando lesulla testa, poiil cartoncino del candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Il tutto è andato in scena sul palco dell'Auditorium Santa Chiara di Trento. Davanti alla platea, il 63enne (nove ori olimpici e otto mondiali in carriera) è stato coinvolto in un gioco delle carte con immagini di personaggi famosi. Quando ha visto quella dell'ex presidente Usa ha prima chiesto una penna e gli ha disegnato lesulla fronte per renderlo un 'diavolòo' «Adesso forse è meglio», ha commentato. Poi quando ha visto ladella candidata rivale,Harris, ha aggiunto: «La storia, questa è la storia, noi ce la faremo».