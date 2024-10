Calciomercato Milan – Centrocampista, Ricci in pole. Poi un altro rinforzo (Di sabato 12 ottobre 2024) Samuele Ricci del Torino, regista della Nazionale Italiana, obiettivo prioritario del Milan per il Calciomercato di gennaio 2025. Le news Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Centrocampista, Ricci in pole. Poi un altro rinforzo Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Samueledel Torino, regista della Nazionale Italiana, obiettivo prioritario delper ildi gennaio 2025. Le news

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juventus si gode Kalulu : per il Milan è un bel rimpianto di calciomercato - La Juventus si gode Pierre Kalulu, classe 2000, giunto dal Milan nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. E il club di Via Aldo Rossi, al contempo, si morde le mani. Questo è quanto riferito, di fatto, da ‘La Gazzetta... (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan – Il Diavolo monitora Ricci. La mossa di Moncada - Niccolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato delle ultime novità riguardo Samuele Ricci. Il centrocampista monitorato dal Milan. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan – Ricci - pupillo di Moncada : ecco cosa frena l’operazione - Samuele Ricci, centrocampista del Torino, piace al Milan per il calciomercato invernale. È un pupillo del direttore tecnico Geoffrey Moncada. (Pianetamilan.it)

Milan e City sulle sue tracce, Ricci non si nasconde: “Fa tanto piacere” - Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Samuele Ricci ha fatto il punto della situazione. Tra spiragli di crescita ed obiettivi futuri Uno degli uomini del momento in casa Italia è sicuramente Samuele ... (calciomercato.it)

Calciomercato Milan, arriva con lo scambio a gennaio: tutti contenti - Calciomercato Milan, i rossoneri corrono ai ripari per gennaio: operazione necessaria, grande colpo con lo scambio Quando qualcosa non va, in una squadra, Calciomercato Milan, i rossoneri corrono ai r ... (spaziomilan.it)

Dal rossonero ad un altro: nuovo sì alla Juventus dopo Kalulu - Calciomercato Juventus, da un rossonero all'altro. Arriva un nuovo sì dopo quello di Kalulu. Ecco il colpo per sostituire Bremer ... (juvelive.it)