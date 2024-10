Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Il Gubbio va a Legnago: "Attenti alle trappole»

(Di sabato 12 ottobre 2024)– È ancora la vigilia di un altro matchday. Ildi Taurino sfiderà domani15 ilSalus per la seconda trasferta consecutiva in campionato, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di Pineto e riprendere a macinare punti. I veneti, dal canto loro, sono già quasi alla disperata ricerca di punti. La partenza è stata assolutamente negativa: sei sconfitte nelle prime sei partite giocate nel girone B di C, con l’8-0 inflitto da una micidiale Ternana che è costata la panchina a Gastaldello, sostituito da Matteo Contini. L’arrivo del nuovonatore sembra dare nuova energia al, che due giornate fa ha trovato i primi (e unici) tre punti in stagione battendo il Pineto per 2-1. La gioia dura poco, però, perché già alla scorsa giornata i biancazzurri sono tornati alla sconfitta: a Chiavari, contro l’Entella, finisce 3-1 per i liguri.