Cade dal monopattino e pesta la testa sull’asfalto: un uomo è in fin di vita (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella notte di sabato 12 ottobre in via Benozzo Gozzoli, nel quartiere di Baggio a Milano, un uomo di 40 anni è caduto dal monopattino: si trova ora in gravi condizioni in ospedale. Fanpage.it - Cade dal monopattino e pesta la testa sull’asfalto: un uomo è in fin di vita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella notte di sabato 12 ottobre in via Benozzo Gozzoli, nel quartiere di Baggio a Milano, undi 40 anni è caduto dal: si trova ora in gravi condizioni in ospedale.

