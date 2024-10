Quotidiano.net - Attacco a Unifil, allarme massimo al quartier generale. Idf: “Le forze Onu si spostino”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Voci e scene dall’inferno Libano. I tank ondeggiano lentamente come pachidermi minacciosi intorno all’area paradossalmente definita di peacekeeping, la Blue line, nel sud ovest del Libano, verso la costa. I micidiali Merkava, prodotti in Israele e in dotazione al corpo corazzato scrutano l’orizzonte a 360 gradi, girano e rigirano la bocca da fuoco simile a quella che l’altro giorno ha centrato le basi. E ieri è andato in scena il replay. Lo racconta Andrea Tenenti, portavoce Onu. “Dopo i 3 attacchi di giovedi, stamane (ieri per chi legge ndr) ne abbiamo registrato un quarto: l’esercito israeliano ha colpito la sedea Naqoura non lontano dai nostri ospedali. Sono quattro attacchi in 48 ore con altri due feriti fra i peacekeeper dello Sri Lanka, uno è grave”. Un carro armato ha centrato una torretta di osservazione.