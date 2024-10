Atp Shanghai, Sinner vola in finale: Machac battuto in due set (Di sabato 12 ottobre 2024) Un'altra grandissima prestazione vale la finale a Shanghai: Jannik Sinner ha vinto contro la rivelazione del torneo, il ceco Tomas Machac, e aspetta il vincitore della sfiga Djokovic-Fritz Ilgiornale.it - Atp Shanghai, Sinner vola in finale: Machac battuto in due set Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un'altra grandissima prestazione vale la: Jannikha vinto contro la rivelazione del torneo, il ceco Tomas, e aspetta il vincitore della sfiga Djokovic-Fritz

Tennis - Sinner in finale a Shanghai - 12.35 Jannik Sinner è in finale al torneo Master1000 di Shanghai. Il n.1 mondiale supera in semifinale il ceco Machac, n.33 Atp. Ora l'azzurro aspetta in finale il vincente dell'altra semifinale fra Djokovic e Fritz. (Televideo.rai.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 7-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : implacabile il n.1 nei momenti caldi. Finale con Djokovic? - 0-15 Diritto incrociato e volée di Machac. 36 Inizia la fase di riscaldamento. Machac inizia ancora una volta in vantaggio il game di battuta. 15-15 Errore di Sinner con il diritto lungolinea in controbalzo. 3-2 Sinner capisce che Machac vuole accelerare e lo anticipa con un sontuoso rovescio inside-out. (Oasport.it)

Ranking ATP degli italiani dopo Shanghai : Sinner n.1 - Berrettini scavalca Darderi. La nuova classifica - Manca ormai un mese al termine di questa annata agonistica, che terminerà domenica 17 novembre con l’atto conclusivo delle ATP Finals (ma la settimana successiva ci sarà spazio per la Coppa Davis), e la situazione di classifica si fa sempre più chiara. 355 44. Luciano Darderi 1. Matteo Berrettini è uscito al secondo turno contro Holger Rune, ma ha recuperato tre piazze ed ora è 41mo, operando il ... (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 41 – Si parte con Sinner al servizio 10. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. I due giocatori sono pianificati come secondo e penultimo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 10. (Sportface.it)