Zelensky oggi dal Papa poi l’incontro a Berlino con Scholz

Faccia a faccia con il Pontefice dopo l'incontro di ieri sera con la premier Meloni a Roma. Attacco russo a Odessa, 4 morti. Mosca trasferisce 50mila soldati nel Kursk Il Papa stamani alle 9.30 incontra in Vaticano Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino e il Pontefice hanno già avuto un faccia a faccia in Vaticano il

