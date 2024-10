Zaniolo convocato da Spalletti per Italia-Israele: prenderà il posto dello squalificato Pellegrini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nicolò Zaniolo convocato dal CT Spalletti per Italia-Israele: il calciatore dell'Atalanta prenderà il posto dello squalificato Lorenzo Pellegrini. Fanpage.it - Zaniolo convocato da Spalletti per Italia-Israele: prenderà il posto dello squalificato Pellegrini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nicolòdal CTper: il calciatore dell'AtalantailLorenzo

Atalanta - per la Fiorentina rientrano Djimsiti e Kolasinac. Convocato Zaniolo - out Godfrey e Toloi - All. La pausa è servita per il recupero completo del numero 10, in gruppo al pari di Sulemana, e anche per permettere ai due difensori di rimettersi in sesto, colmando anche l’assenza di Ben Godfrey, fermo per una lombalgia. Prima chiamata per Kossounou, tornato dalla Costa d’Avorio, dove ha giocato in nazionale: ha svolto le prime due sedute con la squadra nei giorni scorsi, come molti altri. (Bergamonews.it)

Atalanta : Zaniolo convocato per Torino - Sulemana costretto al forfait - CALCIO SERIE A. La partita sul campo dei granata, seconda giornata di campionato, si gioca domenica 25 agosto alle 18,30: tanti gli assenti, ma prima chiamata in una partita ufficiale per l’ex romanista, che indosserà la maglia numero 10. (Ecodibergamo.it)

