WWE | L’Hell in a Cell match tra CM Punk e Drew McIntyre ottiene 5 stelle da Dave Meltzer

WWE Bad Blood andato in scena Sabato 5 Ottobre ad Atlanta Georgia ha avuto come punto saliente l'ultimo capitolo della rivalità tra CM Punk e Drew McIntyre. L'Hell in a Cell match a cui abbiamo assistito è stato un concentrato di violenza crudità voglia di "uccidere" l'avversario, il tutto inserito in un match perfetto per storia raccontata e spot eseguiti. Il voto di Dave Meltzer il Venerdì Dave Meltzer, sul Westling Observer Radio, rivela i voti dei match avvenuti nei PLE del weekend precedente e lo scontro tra Punk e McIntyre ha raggiunto il voto massimo ovvero 5 stelle. l'opinione e le valutazioni di Meltzer sono sempre oggetto di controversia, ma questo caso mette molti d'accordo. La WWE e le 5 stelle Per la WWE si tratta del suo ventesimo match valutato 5 stelle.

WWE : Drew McIntyre ha ricevuto 16 punti di sutura dopo il match Hell In A Cell a WWE Bad Blood - Il “Guerriero Scozzese” sanguinava abbondantemente ed era praticamente coperto di sangue nelle fasi finali del match. Sangue e resistenza, Drew McIntyre malconcio dopo il brutale scontro con CM Punk Mike Johnson di “PWInsider” ha riportato che Drew McIntyre era “malconcio” dopo l’incontro ed è stato colpito da un vero taglio quando Punk lo ha colpito con una cassetta degli attrezzi durante ... (Zonawrestling.net)

