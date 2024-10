Ilgiorno.it - Viabilità modificata in provincia di Lodi per i cantieri su sponde e strade

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Lavori in vista in diversi paesi delgiano, laregola provvisoriamente il traffico. L’invito è di prestare attenzione alla nuova e temporanea cartellonistica, per garantirsi e garantire una percorrenza sicura e non intralciare i diversi. Zelo Buon Persico Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura dellale 415 Paullese, per un tratto di circa 2.700 metri, tra il confine delladicon la Città Metropolitana di Milano (in corrinza della rotatoria di accesso alla TEEM) e quello con ladi Cremona, in territorio del Comune di Zelo Buon Persico. L'intervento (della durata presunta di 7 giorni) comporterà l'istituzione di senso unico alternato.