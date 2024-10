Ventoruzzo (Sisal) “La reputazione funziona come un anticorpo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Il miglior modo per proteggere un brand da una crisi è lavorare preventivamente sulla reputazione, che funziona come un anticorpo: più è forte la reputazione più difficilmente la crisi ti attacca. Bisogna costruire un legame emotivo con i propri consumatori e i propri stakeholder”. Lo ha detto Fabio Ventoruzzo, Corporate Communications & Sustainability Director di Sisal, in occasione della presentazione a Milano della nuova Ricerca dal titolo “Corporate Reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche”, realizzata da ICCH e Università IULM. xm4/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Ventoruzzo (Sisal) “La reputazione funziona come un anticorpo” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Il miglior modo per proteggere un brand da una crisi è lavorare preventivamente sulla, cheun: più è forte lapiù difficilmente la crisi ti attacca. Bisogna costruire un legame emotivo con i propri consumatori e i propri stakeholder”. Lo ha detto Fabio, Corporate Communications & Sustainability Director di, in occasione della presentazione a Milano della nuova Ricerca dal titolo “Corporate Reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche”, realizzata da ICCH e Università IULM. xm4/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

