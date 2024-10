Venom: The Last Dance, svelato il contenuto della scena post-credits! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, svelato il contenuto della scena post-credits! Lo scooper @MyTimeToShineH afferma di aver scoperto cosa riserva il futuro per le scene post-credit di Venom: The Last Dance. La prima, a quanto si dice, ruota attorno a Knull, Dio dei simbionti, mentre la seconda avrà come protagonista il barista di Cristo Fernández. Cristo Fernández – barista – VenomLo abbiamo visto parlare con Eddie Brock della storia di Terra-616 in Spider-Man: No Way Home e, in base ai trailer, sembra destinato a interpretare una Variante nel terzo capitolo di Venom, sul pianeta natale del Protettore Letale (a meno che il militare cacciatore di simbionti di Chiwetel Ejiofor non riesca a viaggiare tra le realtà ). Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è possibile che il secondo stinger venga utilizzato come comic relief. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024): Theil! Lo scooper @MyTimeToShineH afferma di aver scoperto cosa riserva il futuro per le scene-credit di: The. La prima, a quanto si dice, ruota attorno a Knull, Dio dei simbionti, mentre la seconda avrà come protagonista il barista di Cristo Fernández. Cristo Fernández – barista –Lo abbiamo visto parlare con Eddie Brockstoria di Terra-616 in Spider-Man: No Way Home e, in base ai trailer, sembra destinato a interpretare una Variante nel terzo capitolo di, sul pianeta natale del Protettore Letale (a meno che il militare cacciatore di simbionti di Chiwetel Ejiofor non riesca a viaggiare tra le realtà ). Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma è possibile che il secondo stinger venga utilizzato come comic relief.

