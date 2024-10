Uragano Milton, Cnn: almeno 13 vittime (Di venerdì 11 ottobre 2024) 7.00 Si aggrava il bilancio delle vittime causate dal passaggio dell'Uragano Milton sulla Florida. Secondo la Cnn, infatti, il numero dei morti è salito ad almeno 13. Ancora senza elettricità 2,6 milioni di utenti. L'Uragano ha colpito il centro dello Stato Usa portando piogge torrenziali e venti fortissimi fino a 205 chilometri orari. Ingentissimi i danni. Secondo una prima stima ammontano a 60 miliardi di dollari, pari a circa 55 miliardi di euro. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 7.00 Si aggrava il bilancio dellecausate dal passaggio dell'sulla Florida. Secondo la Cnn, infatti, il numero dei morti è salito ad13. Ancora senza elettricità 2,6 milioni di utenti. L'ha colpito il centro dello Stato Usa portando piogge torrenziali e venti fortissimi fino a 205 chilometri orari. Ingentissimi i danni. Secondo una prima stima ammontano a 60 miliardi di dollari, pari a circa 55 miliardi di euro.

