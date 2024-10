Uomo aggrappato al frigo in mare e 14enne stretto al recinto, i salvataggi dei sopravvissuti all’uragano Milton (Di venerdì 11 ottobre 2024) I soccorsi in Florida dopo il passaggio dell’uragano Milton. Un Uomo era in mare aggrappato a una cella frigorifera, un 14enne recuperato mentre si teneva a un recinto tra le acque alluvionali che avevano invaso la sua cittadina. Fanpage.it - Uomo aggrappato al frigo in mare e 14enne stretto al recinto, i salvataggi dei sopravvissuti all’uragano Milton Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I soccorsi in Florida dopo il passaggio dell’uragano. Unera ina una cellarifera, unrecuperato mentre si teneva a untra le acque alluvionali che avevano invaso la sua cittadina.

Finisce in balia dell'uragano Milton, capitano sopravvive una notte intera in mare aggrappato a una borsa termica VIDEO - L'equipaggio di un elicottero della Guardia Costiera di Miami ha soccorso un uomo, il 10 ottobre, a circa 30 miglia da Longboat Key in seguito all'uragano Milton. Si tratta del capitano di ... (ilgazzettino.it)