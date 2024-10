Un fine settimana di sport. In corsa miniatleti e adulti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la Tre Valli, Varese scende dalla bicicletta e va di corsa. È un altro fine settimana di sport quello che inizia oggi in città, con la tre giorni della Varese City Run, presentata ieri a Palazzo Estense dagli organizzatori con istituzioni, partner e sponsor. Un evento che alle gare podistiche affianca altri appuntamenti, dedicati in particolare a famiglie e bambini. Il via è stamattina con le Pulciniadi, cui partecipano 500 bambini delle materne di Varese e dintorni che invaderanno il campo dello stadio Franco Ossola, base di tutta la manifestazione. I miniatleti si cimenteranno in varie discipline sotto la guida di animatori, educatori e docenti di educazione motoria di sport+, l’associazione che cura la regìa dell’intera manifestazione, e di diverse società che collaborano all’appuntamento. Ilgiorno.it - Un fine settimana di sport. In corsa miniatleti e adulti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la Tre Valli, Varese scende dalla bicicletta e va di. È un altrodiquello che inizia oggi in città, con la tre giorni della Varese City Run, presentata ieri a Palazzo Estense dagli organizzatori con istituzioni, partner e sponsor. Un evento che alle gare podistiche affianca altri appuntamenti, dedicati in particolare a famiglie e bambini. Il via è stamattina con le Pulciniadi, cui partecipano 500 bambini delle materne di Varese e dintorni che invaderanno il campo dello stadio Franco Ossola, base di tutta la manifestazione. Isi cimenteranno in varie discipline sotto la guida di animatori, educatori e docenti di educazione motoria di+, l’associazione che cura la regìa dell’intera manifestazione, e di diverse società che collaborano all’appuntamento.

