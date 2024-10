Tutte le novità della firma elettronica avanzata (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono strumenti digitali che, ormai, dovremmo essere abituati a utilizzare e che fanno parte della vita di tutti i giorni. Per questo motivo, sarebbe opportuno informarsi sulle loro evoluzioni e che, ancor di più, le istituzioni possano adeguarsi alle regole comuni previste a livello europeo. Se parliamo, ad esempio, di firma elettronica avanzata ci rendiamo conto di quante situazioni, oggi, possano essere caratterizzate da questo tipo di sottoscrizione e di come le regole dello stato italiano siano ormai obsolete (e necessitino di un adeguamento) dopo l’introduzione del regolamento eIDAS 2 a livello comunitario, entrato in vigore il 20 maggio 2024. Questo quadro normativo, infatti, prevede alcune modifiche molto importanti sulla firma elettronica avanzata, soprattutto a livello di sicurezza. Giornalettismo.com - Tutte le novità della firma elettronica avanzata Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono strumenti digitali che, ormai, dovremmo essere abituati a utilizzare e che fanno partevita di tutti i giorni. Per questo motivo, sarebbe opportuno informarsi sulle loro evoluzioni e che, ancor di più, le istituzioni possano adeguarsi alle regole comuni previste a livello europeo. Se parliamo, ad esempio, dici rendiamo conto di quante situazioni, oggi, possano essere caratterizzate da questo tipo di sottoscrizione e di come le regole dello stato italiano siano ormai obsolete (e necessitino di un adeguamento) dopo l’introduzione del regolamento eIDAS 2 a livello comunitario, entrato in vigore il 20 maggio 2024. Questo quadro normativo, infatti, prevede alcune modifiche molto importanti sulla, soprattutto a livello di sicurezza.

