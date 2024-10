Trump, 'pena di morte per illegali che uccidono americani' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Donald Trump annuncia ad un comizio ad Aurora, in Colorado, che se sarà eletto alla Casa Bianca imporrà la pena di morte "per tutti i migranti illegali che uccidono un americano" e che invocherà "una legge del 1798 per deportare gli stranieri illegali". Quotidiano.net - Trump, 'pena di morte per illegali che uccidono americani' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Donaldannuncia ad un comizio ad Aurora, in Colorado, che se sarà eletto alla Casa Bianca imporrà ladi"per tutti i migranticheun americano" e che invocherà "una legge del 1798 per deportare gli stranieri".

