Siano, arrestato 19enne di Pellezzano: trovate in auto droga e una mazza da baseball (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 9 ottobre, a Siano (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 19enne di Pellezzano per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente". La perquisizione I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l'alt all'autovettura condotta dall'indagato che non arrestava la marcia; poi bloccato e sottoposto a perquisizione veniva trovato nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina ed hashish, suddivisa in dosi, nonché 450 euro in contanti ed una mazza da baseball.

