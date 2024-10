Serie turca Gizli Bahçe trama e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su Serietvinpillole.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)va in onda dal 15 ottobre sul canale turco now tv. Tra i protagonisti troviamo Murat Y?ld?r?m as Demir Akç?nar e Ebru ?ahin as Nazl? Köker.Laracconta la storia di Nazl? (Ebru ?ahin), una madre giovane, single e povera che vive con suo figlio Memo. Quando il potente e ricco zio di Memo, Demir Akç?nar (Murat Y?ld?r?m), scopre che suo fratello defunto aveva un figlio, inizia una battaglia per ottenerne la custodia. Dopo aver scoperto la professione di Nazl?, Demir decide che non può permettere a suo nipote di essere cresciuto da una donna del genere. Inizia così una feroce lotta per la custodia di Memo. Tuttavia, Nazl?, che si trova coinvolta in questa contesa, non è la persona che Demir crede che sia – ha un segreto ancora più grande.