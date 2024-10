Serie A3, Crucitti: "La Domotek non vede l’ora di abbracciare il pubblico di Reggio" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Manca poco all’esordio. La Domotek è vicina a un momento storico. Domenica alle ore 18, gli amaranto di mister Polimeni scenderanno in campo a Modica per l’esordio stagionale in Serie A3.Un palcoscenico intrigante che verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube di LegaVolley. Venerdì 11 Reggiotoday.it - Serie A3, Crucitti: "La Domotek non vede l’ora di abbracciare il pubblico di Reggio" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Manca poco all’esordio. Laè vicina a un momento storico. Domenica alle ore 18, gli amaranto di mister Polimeni scenderanno in campo a Modica per l’esordio stagionale inA3.Un palcoscenico intrigante che verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube di LegaVolley. Venerdì 11

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A3 - Murabito da casa Domotek : "Reggio è sorprendente e sarà un bel campionato" - Edoardo Murabito, vent’anni, di Ostia, partito dal Santa Monica Ostia, l’introduzione a una bella storia, ancora tutta da scrivere, ma con le prime pagine che lasciano presagire nitidamente un epilogo roseo. Ha già giocato in A3, e non vede l’ora di fare bene per la Domotek, a partire... (Reggiotoday.it)

Serie A3 - pronto a schiacciare per la Domotek Volley : ecco Soncini - un argentino a Reggio Calabria - Marco Soncini è pronto alla sfida. Classe 1996 dall’Argentina, ha indossato le casacche di Tunuyán de Mendoza, Vélez Sarsfield e Monteros Vóley Club, ultimo passaggio prima del volo transoceanico con sbarco in Calabria, Palmi in A3 prima esperienza tricolore prima di giocare per l’Aurispa Delcar. (Reggiotoday.it)

Serie A3 - lo schiacciatore Spagnol abbraccia la Domotek Volley - "Una coincidenza felice che la prima in assoluto della Domotek Volley Reggio Calabria in Serie A sia proprio in casa della Avimecc Modica, la squadra in cui ho giocato nello scorso campionato". . Il fato del sorteggio così ha voluto e Marco Spagnol, schiacciatore 24enne di 1,98 centimetri che il. (Today.it)