Se ne va è costretto Grande Fratello per il concorrente è il momento dell’addio | finisce così

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Alunsarebbe ormai prossimo all’uscita dal reality show. Sarà sicuramente Alfonso Signorini a comunicare tutto al diretto interessato, che ci rimarrà molto male. Per gli altri ci sarà invece un bel sospiro di sollievo, visto che la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia potrà proseguire ancora per un’altra settimana. Ricordiamo che finora l’unica ad essere stata eliminata dalè stata Clarissa Burt, mentre Ilaria Clemente si è ritirata dopo aver scoperto la gravidanza. Ma ora dovrebbe esserci un altroad essereall’uscita di scena, dopo averci provato per diverse settimane. Ma il pubblico non lo avrebbe apprezzato in tutte le sue sfaccettature. Leggi anche: “È per loro il primo aereo”.