Calciomercato.it - Sconfitta a tavolino e carriera finita: UFFICIALE la maxi squalifica

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La decisione tanto attesa è finalmente arrivata: stangatasenza precedenti, il ritorno in campo è sempre più lontano Negli ultimi giorni – in maniera quasi inevitabile – a prendersi la scena sono soprattutto i risultati delle varie Nazionali in giro per il mondo. Gli strascichi di quanto successo nelle ultime sfide di campionato, però, non accennano a placarsi. Nei campionati più importanti così come nelle leghe minori, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Parapiglia a fine partita, ecco la(Pixabay) – Calciomercato.itQuanto successo nel corso di una sfida del campionato di Prima Categoria, ad esempio, è destinato a far discutere. L’aggressione al direttore di gara durante il match Tre Valli-Bisalta è infatti costata carissimo ad Abdellah El Faqraoui.