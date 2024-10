Saturday Night: il trailer del film che racconta le origini del mito (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sony Pictures ha diffuso in rete il trailer di Saturday Night, il film di Jason Reitman che racconta le origini della trasmissione cult “Saturday Night Live“. Il film evento sarà proiettato durante la sezione “Grand Public” della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, successivamente vedrà la luce nelle sale italiane solo per tre giorni, dal 21 al 23 ottobre. Saturday Night racconterà la prima folle diretta televisiva andata in onda l’11 ottobre del 1975, tra inconvenienti della diretta e gag irripetibili offerte dagli ospiti. Questa di seguito è la trama ufficiale: “Alle 23:30 dell’11 ottobre 1975, una scatenata compagnia di giovani comici e scrittori cambiò per sempre la televisione e la cultura americana. Universalmovies.it - Saturday Night: il trailer del film che racconta le origini del mito Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sony Pictures ha diffuso in rete ildi, ildi Jason Reitman cheledella trasmissione cult “Live“. Ilevento sarà proiettato durante la sezione “Grand Public” della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, successivamente vedrà la luce nelle sale italiane solo per tre giorni, dal 21 al 23 ottobre.racconterà la prima folle diretta televisiva andata in onda l’11 ottobre del 1975, tra inconvenienti della diretta e gag irripetibili offerte dagli ospiti. Questa di seguito è la trama ufficiale: “Alle 23:30 dell’11 ottobre 1975, una scatenata compagnia di giovani comici e scrittori cambiò per sempre la televisione e la cultura americana.

