Sacerdote arrestato per detenzione materiale pedopornografico

Tempo di lettura: < 1 minuto

Un Sacerdote di 31 anni è stato arrestato a Sant'Agata dei Goti, con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia postale, su disposizione – secondo quanto si è appreso – della magistratura di Torino. La notizia ha suscitato scalpore e incredulità nel centro sannita, dove il Sacerdote è conosciuto e apprezzato. "" dal sindaco, Salvatore Riccio.

L'articolo Sacerdote arrestato per detenzione materiale pedopornografico proviene da Anteprima24.it.

