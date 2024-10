Roma, rubano una bottiglia di alcolici e aggrediscono il barista: arrestati (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino originario della Costa d’Avorio di 26 anni e un cittadino Romano di 37 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di rapina in concorso. Nella circostanza, il gestore di un bar – ristorante di viale Giulio Cesare, nel quartiere Prati, ha chiesto aiuto al 112 NUE, poiché due persone lo stavano aggredendo e minacciando con un oggetto tagliente, al fine di guadagnarsi la fuga dopo aver asportato dalla sua attività una bottiglia di alcolici. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare i due che erano ancora all’interno dell’attività. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato un cittadino originario della Costa d’Avorio di 26 anni e un cittadinono di 37 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di rapina in concorso. Nella circostanza, il gestore di un bar – ristorante di viale Giulio Cesare, nel quartiere Prati, ha chiesto aiuto al 112 NUE, poiché due persone lo stavano aggredendo e minacciando con un oggetto tagliente, al fine di guadagnarsi la fuga dopo aver asportato dalla sua attività unadi. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare i due che erano ancora all’interno dell’attività.

