Resistenza agli antibiotici, 35mila morti in Europa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prevedere nuovi investimenti contro l'antibioticoResistenza e progetti per la produzione di farmaci nei Paesi africani per far fronte alle esigenze della popolazione. Di queste priorità hanno discusso in una sessione congiunta al G7 Salute di Ancona i ministri della Salute e delle Finanze. I numeri dell'antibioticoResistenza, in termini di casi e decessi ma anche di perdite economiche per i diversi Paesi, infatti, spaventano. Azioni di contrasto sono dunque urgenti, hanno sottolineato i ministri del G7. In Europa, si stima che l'Amr sia responsabile di circa 35.000 decessi all'anno. A livello globale, ricorda il ministero della Salute, un rapporto pubblicato su The Lancet nel 2022 ha stimato che l'antimicrobicoResistenza ha contribuito a circa 1,27 milioni di morti dirette nel 2019.

