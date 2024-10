Rapina alla sala scommesse, un dipendente tra i 5 arrestati: soldi e droga per la “soffiata” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sottoposti a fermo i presunti Rapinatori e il "basista" del raid avvenuto nella Goldbet di Castel Volturno (Caserta) il 1 settembre; arrestato anche l'uomo che custodiva la pistola. Fanpage.it - Rapina alla sala scommesse, un dipendente tra i 5 arrestati: soldi e droga per la “soffiata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sottoposti a fermo i presuntitori e il "basista" del raid avvenuto nella Goldbet di Castel Volturno (Caserta) il 1 settembre; arrestato anche l'uomo che custodiva la pistola.

