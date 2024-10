Lanazione.it - Ragazzo trovato morto nel cantiere, al setaccio le ultime telefonate

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Spezia, 11 ottobre 2024 – Due, entrambe andate a vuoto: una al fratello, l’altra al 112. È quanto comparirebbe nel registro delle chiamate in uscita dello smartphone delnella notte tra lunedì e martedì neldella passerella di via del Murello. Il giovane marocchino, appena 17enne, ospite di una casa di comunità della Spezia dalla quale si sarebbe allontanato più volte, secondo gli inquirenti lo scorso 24 settembre avrebbe dovuto incontrare il fratello. Quell’appuntamento però non si sarebbe mai tenuto, secondo quanto ricostruito dagli stessi investigatori, impegnati a ricostruire gli ultimi giorni di vita del, aiutati in questo anche dal telefono cellulare rinegli indumenti indossati dal giovane.