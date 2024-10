Porte aperte all’A.PA.R. per provare “Angel's Wings”, un apparecchio per il benessere di malati e non (Di venerdì 11 ottobre 2024) Porte aperte per tutti sabato 12 ottobre al Centro dell’Associazione Parkinsoniani di Arezzo. L’iniziativa è stata presa per presentare non solo ai soci, ma all’intera cittadinanza, l’arrivo e la messa in esercizio di Angel's Wings, uno strumento di nuovissima generazione in grado di aiutare Arezzonotizie.it - Porte aperte all’A.PA.R. per provare “Angel's Wings”, un apparecchio per il benessere di malati e non Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)per tutti sabato 12 ottobre al Centro dell’Associazione Parkinsoniani di Arezzo. L’iniziativa è stata presa per presentare non solo ai soci, ma all’intera cittadinanza, l’arrivo e la messa in esercizio di's, uno strumento di nuovissima generazione in grado di aiutare

Porte aperte per tutti sabato 12 ottobre al Centro dell’Associazione Parkinsoniani di Arezzo - Inoltre incrementerà l’equilibrio e il controllo della postura, contrastando e risolvendo (quando serve) anche i dolori, le alterazioni o le discinesie di collo, spalle e dorso. Con lo spirito di mettere a disposizione questa apparecchiatura di tutta la cittadinanza, l’invito è per vederla e sperimentarla già dal pomeriggio di sabato 12 ottobre dalle 15. (Lanazione.it)

