Pavia, investito da un'auto mentre attraversa la strada: morto 70enne

Pavia – Non ce l'ha fatta il 70enne investito nella serata di ieri mentre stava attraversando a piedi un tratto di viale Cremona, in una zona periferica di Pavia. L'uomo è stato travolto da un'auto. Soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato al Policlinico San Matteo dove però è morto dopo il ricovero. Secondo una prima ricostruzione l'automobilista si sarebbe accorto solo all'ultimo istante della presenza del pedone sulla strada, e l'impatto sarebbe stato inevitabile. Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso.

Pavia - pedone investito in viale Cremona : grave in ospedale - Pavia, 10 ottobre 2024 – Grave incidente questa sera – giovedì 10 ottobre – in fondo a viale Cremona, una delle arterie più trafficate e pericolose di Pavia. Nei pressi del punto in cui è avvenuto l’incidente ci sono un semaforo e un attraversamento pedonale che dovrebbe garantire la sicurezza dei pedoni. (Ilgiorno.it)