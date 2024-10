Orgoglio e pregiudizio | un serie in lavorazione presso Netflix

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024): uninUnabasata su “” di Jane Austen è in fase di sviluppo, con l’autrice di Everything I Know About Love Dolly Alderton incaricata di scrivere le sceneggiature. Non è ancora stato definito il cast e il progetto non ha ancora ricevuto il via libera dallo streamer.ha una lunga storia con le opere di Austen, avendo adattato “Persuasione” per un film del 2022 con Dakota Johnson.è l’opera più famosa di Jane Austen Il romanzo più famoso di Austen, ““, segue l’intelligente ma testarda Elizabeth Bennet mentre scopre che l’amore è più potente dell’o delattraverso la sua relazione con Mr. Darcy, un uomo che inizialmente non le piace ma di cui alla fine si innamora.