Nobel per la pace 2024 alla giapponese Nihon Hidankyo contro le armi atomiche (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Nihon Hidankyo . Il presidente del comitato, J›rgen Watne Frydnes, ha descritto Nihon Hidankyo come «un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha» e ha affermato che ha ricevuto il premio per la pace «per i suoi sforzi per realizzare Feedpress.me - Nobel per la pace 2024 alla giapponese Nihon Hidankyo contro le armi atomiche Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il premioper ladelè stato assegnato all’organizzazione antinucleare. Il presidente del comitato, J›rgen Watne Frydnes, ha descrittocome «un movimento popolare di sopravvissutibomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha» e ha affermato che ha ricevuto il premio per la«per i suoi sforzi per realizzare

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nobel per la Pace all’organizzazione giapponese contro le armi nucleari Nihon Hidankyo - Il premio per i suoi sforzi per ottenere un mondo libero dalle armi nucleari Il comitato norvegese del Nobel ha assegnato il premio per la Pace del 2024 all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Si tratta di un movimento per i sopravvissuti delle bombe atomiche ad Hiroshima e Nagasaki. Si tratta di un movimento per i sopravvissuti […]. (Sbircialanotizia.it)

Nobel per la Pace all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo - Il premio è stato conferito per i suoi sforzi per ottenere un mondo libero dalle armi […]. Si tratta di un movimento per i sopravvissuti delle bombe atomiche ad Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. (Adnkronos) – Il comitato norvegese del Nobel ha assegnato il premio per la Pace del 2024 all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. (Periodicodaily.com)

Il Nobel per la Pace assegnato all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo che si batte contro la proliferazione delle armi nucleari - I suoi funzionari e membri sono tutti Hibakusha. Nei giorni scorsi era iniziato il solito toto-nomi in cui venivano dati per favoriti il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e l’attivista ambientalista Greta Thunberg. Tra la rosa di nomi, almeno secondo le indiscrezioni, c’era anche la Corte Internazionale di Giustizia con sede all’Aja, che aveva ordinato a Israele di adottare misure per ... (Lanotiziagiornale.it)