Netflix si conferma leader del mercato dello streaming, ma Prime Video si avvicina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il terzo trimestre del 2024 si è chiuso con Netflix ancora al primo posto nella classifica delle piattaforme di streaming più usate in Italia. Netflix continua il suo controllo nel mondo delle piattaforme di streaming, nonostante Prime Video stia compiendo dei passi in avanti, anche nel terzo trimestre del 2024. I dati sono stati rivelati da JustWatch, basandosi sulle attività di 2.2 milioni di utenti e prendendo in considerazione i servizi utilizzati, i clic sulle piattaforme a disposizione, e i titoli dei film e delle serie tv che segnano come visti. Il dati del terzo trimestre Nel periodo compreso tra l'1 luglio e il 30 settembre 2024, Netflix è rimasta la piattaforma di streaming più usata scendendo a quota 30%, con un calo del

